هجوم لاذع على رئيس وزراء أرمينيا بسبب مقاتلات "سو-30" الروسية

ذكّر مستخدمو Facebook رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي أعلن يوم السبت أنه تم شراء سو-30 بدون صواريخ من روسيا، أنه في صيف عام 2020 تحدث عن رحلة نفس المقاتلات مع اختبار صاروخ.

يجري تداول كلمات باشينيان على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 3 يوليو/تموز 2020، أكد فيها أن "سو-30إس إم نفذت أول رحلاتها التدريبية بمهارة قتالية واختبرت صواريخ جو-أرض، مضيفا أنها أصابت جميع الأهداف بدقة عالية.

وكان قد اعترف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في وقت سابق أن أرمينيا اشترت من روسيا مقاتلات "سو-30 إس إم" بدون صواريخ، وصرح بذلك في لقاء مع سكان منطقة أراغاتسوتن، ونشر مقطع فيديو على فيسبوك.