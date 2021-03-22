غروشكو: تطلع لندن لزيادة القدرات النووية تؤكد ضرورة إشراك باريس ولندن في المفاوضات

وقال غروشكو للصحفيين، اليوم الاثنين: "موقفنا منذ البداية أنه في المرحلة التالية من المفاوضات بشأن تعزيز الاستقرار الاستراتيجي، والتي قد تتحدث عن مزيد من خفض الإمكانات النووية، وبالطبع هنا ينبغي أن تؤخذ فرنسا وبريطانيا في الاعتبار، لأنه مع تقليص الإمكانيات النووية لكل من روسيا والولايات المتحدة اللاعبين الرئيسيين ستزيد حصة إمكاناتهما [فرنسا وبريطانيا] في هذه المعادلة النووية.

والخطوات التي تتخذها القيادة البريطانية، اليوم، عبر إعلانها عن خطط لزيادة عدد الأسلحة النووية، تؤكد عدالة هذا الطرح من قبلنا".

في 16 مارس/آذار، نشرت الحكومة البريطانية استراتيجية للدفاع والسياسة الخارجية، معلنة فيها زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي وخططًا لزيادة عدد الرؤوس الحربية النووية إلى 260.

وفي 2010، وعدت لندن بخفض عدد الرؤوس الحربية النووية من 225 إلى 180 على الأقل بحلول منتصف 2020.