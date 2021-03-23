إطلاق نار في كولورادو الأمريكية يخلف 6 قتلى بينهم شرطي.. فيديو

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث إطلاق نار في مدينة بولدر بولاية كولورادو.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أحد الأشخاص الستة هو رجل شرطة.

وأظهرت الكاميرات رجلا يقتاد بعيدا عن مكان الحادث وهو مكبل اليدين وملطخ بالدماء وعاريا جزئيا، يعتقد أنه مطلق النار. حيث أفادت الشرطة أنه أصيب بجروح.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كيري ياماغوتشي، قائد شرطة المدينة، إن "العديد من الأشخاص قتلوا في هذه الحادثة"، رافضا الإفصاح عن عددهم. وأضاف "يؤسفني أن أعلن أن أحدهم (القتلى) عنصر في شرطة مدينة بولدر".

كانت شرطة مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، حذرت الاثنين السكان، من حالة إطلاق نار نشطة في أحد المتاجر.

Procession for fallen @boulderpolice officer at Table Mesa and Broadway in Boulder. We’ve learned a Boulder officer is among multiple people killed during a shooting at the King Soopers earlier today. @CBSDenver #BoulderColorado #firstresponders pic.twitter.com/kcxmDW09zC — Andrea Flores (@AndreaFloresTV) March 23, 2021

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان على تويتر، "يوجد مطلق نار نشط في متاجر (كينغ سوبرز)، نحذر السكان من الاقتراب من هذه المنطقة".

وقال رئيس الشرطة بمقاطعة جيفرسون، جنوب بولدر، إن فريق التدخل السريع في طريقه إلى مكان الحادث.

The thoughts and condolences of Las #Vegas and #ClarkCounty are with the people of #Boulder #Colorado tonight. Like many others, we know the pain you are feeling. Just as you stood #VegasStrong with us after the #1October shooting, we stand #BoulderStrong with you. pic.twitter.com/cpS8JzC04B — Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) March 23, 2021

وأظهرت صور وجودا كبيرا للشرطة وخدمات الطوارئ الطبية خارج متجر (كينغ سوبرز).

يأتي هذا الحادث بعد عملية إطلاق نار دامية بمدينة أتلانتا بولاية جوجرجيا قبل أسبوع أودى بحياة ثمانية منهم ست نساء من أصل آسيوي في نواد صحية.