"حلمكم هو حلمي"... نتنياهو في فيديو جديد يوجه رسالة إلى مواطني إسرائيل المسلمين

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مواطني بلاده المسلمين، معلنا عن بشرى سارة لهم، في حال تصويتهم له وفوزه في انتخابات الكنيست.

نشر نتنياهو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، وأرفقه بجملة: "لدي بشرى كبيرة لمواطني إسرائيل المسلمين - طيران مباشر من إسرائيل إلى مكة، الحلم سيتحقق".

لدي بشرى كبيرة لمواطني إسرائيل المسلمين - طيران مباشر من إسرائيل لمكة، الحلم سيتحقق!

اخرجوا للتصويت اليوم 'م ح ل' - واجلبوا ٣ اصدقاء.

יש לי בשורה אדירה לאזרחי ישראל המוסלמים - טיסות ישירות מישראל למכה, חלום שיהפוך למציאות! צאו להצביע היום 'מחל' - והביאו 3 חברים pic.twitter.com/bXh4zfn2uJ — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 23, 2021

وقال: "يا مواطني إسرائيل المسلمين، لديكم حلم بالطيران المباشر من تل أبيب إلى مكة".

وأضاف: "الهبوط في جدة سيكون في غضون ساعة، من دون محطات توقف، دون وسطاء، دون أسعار باهظة".

وتابع: "حلمكم هو حلمي، كما حققت اتفاقيات السلام التي لم يكن يؤمن بها أحد، سأحقق ذلك أيضا".

وكان نتنياهو، قد تعهد السبت الماضي، بإطلاق رحلات جوية مباشرة إلى المملكة العربية السعودية حال فوزه في انتخابات الكنيست التي جرت اليوم.

وكانت إسرائيل قد وقعت اتفاقيات سلام، العام الماضي، مع الإمارات والسودان والبحرين برعاية الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب، فيما افتتحت مكتب تمثيل لدى المملكة المغربية، في العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي.