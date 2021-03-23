"حلمكم هو حلمي"... نتنياهو في فيديو جديد يوجه رسالة إلى مواطني إسرائيل المسلمين

نشر نتنياهو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، وأرفقه بجملة: "لدي بشرى كبيرة لمواطني إسرائيل المسلمين - طيران مباشر من إسرائيل إلى مكة، الحلم سيتحقق".
لدي بشرى كبيرة لمواطني إسرائيل المسلمين - طيران مباشر من إسرائيل لمكة، الحلم سيتحقق!— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 23, 2021
اخرجوا للتصويت اليوم 'م ح ل' - واجلبوا ٣ اصدقاء.
יש לי בשורה אדירה לאזרחי ישראל המוסלמים - טיסות ישירות מישראל למכה, חלום שיהפוך למציאות! צאו להצביע היום 'מחל' - והביאו 3 חברים pic.twitter.com/bXh4zfn2uJ
وقال: "يا مواطني إسرائيل المسلمين، لديكم حلم بالطيران المباشر من تل أبيب إلى مكة".
وتابع: "حلمكم هو حلمي، كما حققت اتفاقيات السلام التي لم يكن يؤمن بها أحد، سأحقق ذلك أيضا".
وكان نتنياهو، قد تعهد السبت الماضي، بإطلاق رحلات جوية مباشرة إلى المملكة العربية السعودية حال فوزه في انتخابات الكنيست التي جرت اليوم.
وكانت إسرائيل قد وقعت اتفاقيات سلام، العام الماضي، مع الإمارات والسودان والبحرين برعاية الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب، فيما افتتحت مكتب تمثيل لدى المملكة المغربية، في العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي.
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