نتنياهو يطلق تعهدا بشأن السعودية حال فوزه في انتخابات الكنيست

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت 20 مارس/آذار، بإطلاق رحلات جوية مباشرة إلى المملكة العربية السعودية حال فوزه في انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع القناة العبرية 13، ونقلتها صحيفة "جورازليم بوست"، "سأحضر لكم رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة"، مشيرا إلى أن "العلاقات مع السعودية علاقات طبيعية".

وكان نتنياهو رفض الخميس الماضي، التعليق على سؤال وجّه له بشأن العلاقات المحتملة مع السعودية. واكتفى نتنياهو، في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، بالقول إن "هناك 4 دول أخرى على وشك توقيع اتفاقيات معنا"، دون ذكر من هي هذه الدول.

​وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الأربعاء الماضي، إنه يعتقد أن "قطر والسعودية وسلطنة عمان والنيجر هي الدول التي ستطبع علاقاتها مع إسرائيل".

وزعم كوهين، في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن "الدول الراغبة في التطبيع تريد معرفة موقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل، وكذلك حيال موقفها من الاتفاق النووي الإيراني، بوجه خاص أو إيران بوجه عام"، مرجحا توقيع المزيد من الدول العربية والإسلامية اتفاقات سلام مع بلاده.

ووقعت إسرائيل اتفاقيات سلام، العام الماضي، مع الإمارات والسودان والبحرين برعاية الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب، فيما افتتحت مكتب تمثيل لدى المملكة المغربية، في العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي.