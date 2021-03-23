الرئيس الكونغولي المنتهية ولايته دينيس ساسو نغيسو يكتسح الانتخابات

اكتسح الرئيس الكونغولي المنتهية ولايته دينيس ساسو نغيسو، الانتخابات في جميع المناطق بنسب تفوق 86 في المائة، حسبما ذكر رئيس لجنة الانتخابات.

نواكشوط - سبوتنيك. ويتقدم رئيس جمهورية الكونغو برازافيل المنتهية ولايته، دينيس ساسو نغيسو، نتائج الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد في كافة المناطق، بحسب نتائج غير نهائية.

وأعلنت لجنة الانتخابات النتائج التي حصل عليها المنافس غي بريس بارفيه كوليلاس رغم وفاته قبل ساعات.

وبحسب النتائج التي أعلنها رئيس اللجنة الانتخابية في الكونغو، فإن الرئيس الحالي المنتهية ولايته دينيس ساسو نغيسو، اكتسح الانتخابات في جميع المناطق بنسب تفوق 86 في المائة.

وحصل في المدن الرئيسية على نسب تتراوح بين 90 و100 في المئة.

برز المعارض التاريخي بريس بارفيه كوليلاس، 60عاما، كخصم فعلي وحيد في وجه الرئيس دينيس ساسو نغيسو البالغ (77 عاما)، قضى 36 سنة منها في السلطة وهو يسعى للفوز بولاية جديدة من الجولة الأولى للانتخابات.

يذكر أن معظم المواطنين في الكونغو لم يعرفوا سوى رئيس دولة واحد خلال حياتهم: دينيس ساسو نغيسو.