بلينكن: حلفاء "الناتو" ذهبوا إلى أفغانستان معا وسيغادرون معا "في الوقت الصحيح"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وشركاءهم لا يزالون ملتزمين بالعمل على إنهاء الحرب في أفغانستان.

وتابع بلينكن، على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "الدول الأعضاء في حلف "الناتو" وشركائنا حول العالم لا يزالون ملتزمين بوضع نهاية للحرب في أفغانستان، إضافة إلى دعم جهود توفير الأمن على المدى الطويل عن طريق المهام التدريبية للحلف هناك".

.@NATO Allies and partners remain firmly committed to Afghanistan’s long-term security and stability through the Resolute Support training mission. We will ensure that Afghan soil is never again used to launch an attack on America or her allies. pic.twitter.com/gSBwpmAyaC — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 23, 2021

وقال بلينكن: "سوف نعمل على التأكيد على أن الأرض الأفغانية لن تصبح مصدرا لإطلاق هجمات على الولايات المتحدة الأمريكية أو أي من حلفائها مرة أخرى".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "الناتو" والدول الحلفاء والشركاء حول العالم يعملون على وضع نهاية مسؤولة للحرب الأفغانية، وفي ذات الوقت سيظل الحلفاء متحدون.

وتابع: "ذهبنا إلى أفغانستان معا، وعملنا معا، وسنغادر معا في الوقت الصحيح".

وتعاني الحكومة الأفغانية من نزاع طويل الأمد مع حركة طالبان، رغم الدخول في محادثات سلام، ففي نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي.

وخلال حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى.