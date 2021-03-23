الصحة العالمية تحذر من "تطور وبائي خطير" في هذا البلد

حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين، كاريسا إتيان، اليوم الثلاثاء، من انتشار فيروس كورونا "بشكل خطير" في أنحاء أحد البلدان، وحثت جميع المواطنين على اتخاذ تدابير وقائية لوقف انتشار المرض.

وقالت إيتان في إفادة صحفية: "لسوء الحظ، فإن الوضع المتردي في البرازيل يؤثر أيضا على الدول المجاورة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، تسجيلها 49293 إصابة جديدة و1383 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليتجاوز إجمالي الإصابات 12 مليون، والوفيات 295 ألف.

وأضافت أن حالات الإصابة ارتفعت في ولايتي بوليفار وأمازوناس في فنزويلا، وفي المناطق الحدودية بين بيرو وبوليفيا، مشيرة إلى أن "كوفيد -19 لا يتراجع، كما أن الوباء لم يبدأ في الاختفاء".

في المنطقة الجنوبية، استمرت الحالات في الارتفاع في تشيلي وباراغواي وأوروغواي، وفقا لمنظمة الصحة في بلدان الأمريكتين.

في باراغواي، غالبية أسرة وحدة العناية المركزة مشغولة، والنظام الصحي ينهار تحت الضغط، وسجلت البلاد أكثر من ألف حالة يوميا مرات عدة في الأسابيع القليلة الماضية، وهو رقم ينذر بالخطر نظرا لحجم البلد.

في أمريكا الوسطى، انخفضت الحالات في بنما، ولكن في غواتيمالا، أدى ارتفاع عدد الحالات التي تحتاج إلى علاج في المستشفيات إلى إجهاد القدرة الاستيعابية للعناية المركزة.