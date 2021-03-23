ستولتنبرغ: نواجه تحديا بعد تحرك روسيا والصين نحو تحديث ترسانتهما النووية

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يواجه تحديا بعد تحرك روسيا والصين نحو تحديث ترسانتهما النووية.

وقال ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن "رئيس الوزراء البريطاني أكد أن تعديلات لندن على ترسانتها النووية هو رد على زيادة روسيا والصين لحجم ترسانتيهما".

يتبع...