الفاتيكان ينصح العالم: وجهوا الإنفاق العسكري إلى هذه الأغراض لتحقيق الأمن

قال الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، إن جائحة الفيروس التاجي يجب أن تجعل الحكومات تدرك أن الإنفاق الدفاعي لا يمكن أن يضمن الأمن لشعوبها ويجب أن يشجعها بدلا من ذلك على تحويل الأموال لتحسين الرعاية الصحية ومكافحة الفقر.

وذكر الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان والرجل الثاني في التسلسل الهرمي للفاتيكان، في ندوة عبر الإنترنت حول نزع السلاح: "الوباء يوفر لنا فرصة ثمينة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف: "إنه (الوباء) يدفعنا إلى التساؤل عن مقدار النفقات العسكرية الهائلة القادرة حقا على ضمان أمن الأفراد، ومقدار هذه الموارد التي يمكن وينبغي تخصيصها للاستثمارات في أغراض أخرى".

وأشار بارولين إلى أن هذه الأغراض هي الصحة والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر، مضيفا أنها "أكثر ملاءمة لتحقيق هدف الأمن" من الإنفاق العسكري.

وكان بارولين من بين 20 مسؤولا ودبلوماسيا وأكاديميا وزعيما دينيا في الفاتيكان قد شاركوا في الندوة عبر الإنترنت التي نظمها مكتب التنمية بالفاتيكان ومدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن "SOAS".

وقال دان بليش، مدير مركز الدراسات الدولية والدبلوماسية في "SOAS"، إن دافعي الضرائب حول العالم ينفقون تريليوني دولار سنويا على النشاط العسكري.