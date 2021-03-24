حادث قناة السويس... ماذا التقطت الأقمار الصناعية

كشفت صور الأقمار الصناعية، عن منظور آخر للوضع في قناة السويس في مصر، بعدما جنحت سفينة حاويات ضخمة وعلقت، ما أدى إلى إغلاق الممر المزدحم.

أقرأ أيضا: إرباك عالمي... لماذا أثار حادث قناة السويس مخاوف واسعة النطاق؟

وأظهرت الصور التي تم التقاطها يوم الثلاثاء بواسطة القمر الصناعي "دوف" التابع لشركة "بلانيت لابس" السفينة العالقة "إيفير جيفن" وهي تغلق الممر المائي بشكل تام تقريبا بعد التفاف مقدمتها وجنوحها إلى جانب القناة.

A massive 400 meter-long container ship, Ever Given, is stuck in the #Suez Canal, blocking traffic in one of world’s busiest maritime trade routes. The ship can be seen in this Planet Dove satellite image captured yesterday, March 23rd. pic.twitter.com/as8SRpzSSC — Planet (@planetlabs) March 24, 2021

فيما ألقت صورة رادار الفتحة التركيبية التي التقطتها شركة "كابيلا سبيس" يوم الأربعاء، نظرة أخرى على "إيفر جيفن"، حيث أظهرت كيف علقت في الجدار الجانبي للقناة.

Capella’s #SAR constellation captures the Ever Given container ship blocking the Suez Canal with very high resolution 50 cm imagery as of 9:36am local Egyptian time. pic.twitter.com/R79MsWaZAE — Capella Space (@capellaspace) March 24, 2021

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بايام بنازاده، إن عدم وضوح السفينة في الصورة "يرجع إلى حركتها على الماء".

وأضاف بانازاده في تصريح لشبكة "سي إن بي سي":

لقد التقطنا هذه الصورة لأكثر من 20 ثانية، لذا فأنت ترى حركة السفينة خلال تلك الثواني العشرين.

جنحت سفينة الحاويات العملاقة صباح الثلاثاء في الممر الملاحي لقناة السويس، ما أدى إلى لتوقف المرور في القناة، وتحاول هيئة قناة السويس تعويم السفينة لاستئناف الحركة الطبيعية في القناة.

This image captures the scene in the Gulf of Suez, taken by the @esa @CopernicusEU Sentinel-2 satellite today.



You can see more than a dozen ships waiting for the #EverGiven to be cleared from the #SuezCanal (highlights mine): https://t.co/1DVwVnsqyM pic.twitter.com/AKrK4pJosv — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 24, 2021

وقالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم إن الحادث يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وبحسب بيان هيئة قناة السويس، يبلغ طول السفينة الجانحة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.