إحصائيات كورونا.. أمريكا تتجاوز الـ 30 مليون حالة و300 ألف وفاة في البرازيل

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الخميس، بأن عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت الـ30 مليون حالة.

موسكو -سبوتنيك. وبحسب بيانات الجامعة فقد ارتفع عدد حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة إلى 30001245 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 545053.

هذا وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا وعدد الوفيات.

على جانب آخر، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن "وفيات البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت حاجز 300 ألف، يوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سجلت 89992 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 2009 وفيات بكوفيد-19.

وكانت البرازيل سجلت الثلاثاء عدد وفيات قياسيا بلغ 3251 حالة.