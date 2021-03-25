استخبارات كوريا الجنوبية تكشف سبب التجربة الصاروخية للشمال

كشفت الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، السبب وراء التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية.

تكهن نواب برلمانيون نقلا عن وكالة الاستخبارات الوطنية أن "إطلاق لما يبدو أنه صاروخان باليستيان قريبا المدى قد يكون الغرض منه استباق المؤتمر الصحفي القادم للرئيس الأمريكي جو بايدن"، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية.

وقال نائب آخر في اللجنة البرلمانية: "يمكن افتراض أن كوريا الشمالية حاولت إظهار وجودها لإدارة بايدن، قائلة: "نحن هنا‍".

فيما صرح مسؤول في وكالة الاستخبارات لوكالة "يونهاب" إن "الوكالة لا تزال تحلل الأسباب الدقيقة وراء الإطلاق الصاروخي".

هذا ووفقا لكوريا الجنوبية واليابان، أجرت كوريا الشمالية تجربتين صاروخيتين في الأيام الأخيرة، يوم الأحد المنصرم، تم إطلاق صاروخين "كروز" باتجاه البحر الأصفر على ارتفاع منخفض على مسافة قصيرة، ويوم الخميس، تم إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان.