عمدة أنقرة يحظر تعليق صوره داخل المباني الحكومية

أصدر منصور يافاش عمدة العاصمة التركية أنقرة، قرارا يقضي بمنع تعليق صوره داخل المباني الحكومية التابعة للبلدية التي فاز برئاستها عام 2019.

وبحسب تعميم أصدره منصور يافاش عمدة انقرة، ونشرته جريدة "زمان" التركية فقد حظر على كل الموظفين تعليق صوره في مباني البلدية.

وأكد التعميم على أن ثلاث صور هي التي تعلق فقط، وهي صورة مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، والرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو.

يشار إلى أن منصور يافاش ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، وقد فاز بمنصبه في انتخابات العام 2019.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن منصور يافاش يعد واحدا من بين أبرز الشخصيات التي بإمكانها حصد أصوات انتخابية في تركيا حال تنافس مع الرئيس رجب أردوغان على الانتخابات الرئاسية.

وكان يافاش قد أعلن أنه سيذهب إلى عمله بحافلة صغيرة، معللا بأنه اتخذ قرارا ببيع السيارات التابعة للبلدية مما أسفر عن تحقيق مدخرات كبيرة.

وأكد عمدة أنقرة أن الوباء، جعل الناس غير راغبين في استخدام وسائل النقل العام كثيرًا، لذلك، قمنا بدعم أكثر من 2 مليون حافلة خاصة وميني باص في قطاع النقل.

وشدد يافاش على سعي البلدية لتحويل حافلاتها المعطلة إلى حافلات تعمل بالكهرباء وإعاداتها إلى العمل، وأنه من المستهدف تحويل 400 حافلة للعمل بالكهرباء.