السلطات البيلاروسية تنشر آليات عسكرية في العاصمة مينسك قبيل انطلاق تظاهرات المعارضة

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم السبت، بقيام وحدات من القوات العسكرية بالانتشار في مختلف ضواحي وطرقات المدينة، وذلك قبيل بدء التحركات التي تنظمها المعارضة.

وذكر المراسل أن قوات من الشرطة البيلاروسية مدعومة بآليات عسكرية وناقلات جند مدرعة وسيارات مختصة بالتظاهرات انتشرت في شوارع العاصمة مينسك.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن الانتشار الأمني الكثيف يأتي بعد دعوات المعارضة البيلاروسية للتظاهر في العاصمة.

وشهدت بيلاروسيا، احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أب/أغسطس 2020 وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات، بحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية.

ومن جانبها لم تعترف المعارضة في البلاد بنتائج الانتخابات، وأعلنت فوز سفيتلانا تيخانوفسكايا المرشحة المنافسة للوكاشينكو.

كما أعلنت المعارضة عن تشكيل مجلس تنسيقي لنقل السلطة يتألف من 70 شخصاً، ورد لوكاشينكو بالقول إن سلطات الجمهورية لديها إجراءات كافية لتهدئة "بعض المتهورين". وتعتبر المعارضة في بيلاروس أن تيخانوفسكايا المتواجدة حاليا في ليتوانيا هي الفائزة وتطالب بإجراء انتخابات جديدة.