فنزويلا ترد على تجميد فيسبوك لحساب رئيسها

انتقدت فنزويلا، قرار "فيسبوك" تجميد حساب الرئيس نيكولاس مادورو مدة 30 يوما بعد نشره معلومات "مضللة" بشأن فيروس كورونا.

اعتبرت وزارة الإعلام الفنزويلية في بيان لها أن تجميد حساب مادورو استبدادا رقميا، بحسب وكالة "فرانس برس" اليوم الأحد.

وقال البيان إن: "شركات عابرة للدول تريد فرض قوانينها على دول العالم".

ويوم أمس السبت، أعلن متحدث باسم "فيسبوك"، أن الشركة "جمدت صفحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لانتهاكها سياسات تحظر نشر معلومات مضللة عن كوفيد -19، من خلال الترويج للعلاج الذي يزعم دون دليل أنه يمكن أن يعالج المرض".

أوضح المتحدث باسم الشركه "أن فيسبوك أزالت مقطع فيديو يروج فيه مادورو للأدوية لأنه ينتهك بذلك سياستها ضد الادعاءات الكاذبة بأن شيئا ما يمكن أن يضمن الوقاية من الإصابة بـ كوفيد -19 أو يمكن أن يضمن التعافي منه".

وأعلن الرئيس الفنزويلي سابقا، توصل بلاده لمضاد لفيروس كورونا المستجد، واصفا إياه بـ"المعجزة".

وقال مادورو في خطاب متلفز له، "إن عشرة قطرات تحت اللسان... ثم تحصل المعجزة"، لافتا إلى أنها تحيد فيروس كورونا بنسبة 100% عند استخدامها كل 4 ساعات.