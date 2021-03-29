لقاح فيروس كورونا الإيراني سيكون متاحا للسكان في غضون شهرين

صرح سفير إيران في روسيا، كاظم جلالي، بأن لقاحا إيرانيا ضد فيروس كورونا، سيكون متاحا للسكان المحليين في غضون شهر أو شهرين.

وقال جلالي في مقابلة مع "سبوتنيك"، "بالإضافة للإنتاج المشترك وشراء لقاح سبوتنيك V، فإن إنتاج اللقاح الإيراني سيبدأ قريبا جدا، في غضون شهر أو شهرين ليصبح متاحا لجميع الإيرانيين".

هذا وكانت كل من روسيا وإيران قد وقعتا اتفاقية بشأن إنتاج مشترك للقاح "سبوتنيك V".

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في فبراير، إن الجمهورية تخطط لأن تصبح مركزا مهما لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا وأحد أهم مصدري الدواء في غضون 2-3 أشهر.

وتعمل إيران على تطوير لقاح خاص بها، وتم إحراز أكبر تقدم من قبل العديد منهم كلقاح Kovo-Iran من شركة "Kovo-Pars، Barakat" من معهد أبحاث الرازي، وكذلك لقاح معهد باستير في إيران، الذي يتم تطويره بالاشتراك مع كوبا. وكما أشار المسؤولون، قد تبدأ إيران الإنتاج في نهاية الربيع أو أوائل الصيف.