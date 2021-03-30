إثيوبيا تبلغ المبعوث الأمريكي بـ"قرارها الحاسم" بشأن الملء الثاني لسد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أنها "أبلغت المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، بـ"قرارها الحاسم" بشأن الملء الثاني لسد النهضة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي، إن "أديس أبابا تحترم القانون الدولي لاستخدام الأنهار العابرة للقارات"، مجددا التأكيد على أن سد النهضة لا يضر بدولتي المصب، مصر والسودان.

وأضاف مفتي، أن "حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ"، متابعا: "أبلغنا المبعوث الأمريكي إلى السودان، دونالد بوث، بمضينا في الملء الثاني لسد النهضة".

وكان رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، قال الثلاثاء الماضي، إن "الملء الثاني لسد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو/ تموز المقبل". وأضاف أحمد، في كلمة له أمام البرلمان، أن "بلاده ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان، لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام".

وعن المعارضة المصرية والسودانية لعملية ملء السد بالمياه، قال آبي أحمد: "حين نحتجز المياه سنعمل على التأكد من أن هذا لن يؤثر على أشقائنا في مصر والسودان"، موضحا "خلال الصيف تأتي مياه أمطار كثيرة، نعتزم الاحتفاظ بجزء قليل منها، وتفويت الملء خلال الصيف سيخسرنا نحو مليار دولار".

من جهته، قال وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، إن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر في الوقت الحالي. وأشار الوزير، في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، إلى أن الإجراءات الأحادية التي يتخذها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل السد، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة.

بدوره، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، أن "قضية سد النهضة وجودية وتؤثر على حياة ملايين المصريين"، رافضا سياسة "فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".

وشدد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة البوروندي إيفاريست ندايشيمي، على "ضرورة السعي للتوصل في أقرب وقت ممكن، إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".