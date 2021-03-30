"حان الوقت لترك هذا الأمر"... ظريف لبايدن: تسيرون على خطى ترامب

هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك تعليقا منه على رغبة بلاده في عودة إيران للاتفاق النووي.

وأعاد ظريف عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي نشر تغريدة لجو بايدن كتبها عام 2019، يقول فيها: "إنه لمن المؤسف والسخرية أن وزارة الخارجية الأمريكية تريد الآن من إيران الالتزام بنفس الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وعلق ظريف على التغريدة القديمة لبايدن: "إدارتكم تسير على نفس خطى ترامب".

وتابع وزير الخارجية الإيراني متوجها لبايدن: "لقد اتبعت إدارتك نفس خطى ترامب، في الوقت الذي تحاول فيه استخدام حظره غير القانوني كأداة ضغط".

وواصل ظريف: "ترك العادات السيئة يسبب المرض، حان الوقت لترك هذا الأمر".

"It's sadly ironic that the State Dept is now calling on Iran to abide by the very deal the Trump administration abandoned."@POTUS, 2019



Your admin follows Trump's footsteps while trying to use his unlawful sanctions as "leverage".



Nasty habits die hard. Time to kick this one. pic.twitter.com/PIhN1YwT3e — Javad Zarif (@JZarif) March 30, 2021

​وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى جر إيران لمحادثات تهدف لاستئناف الجانبين الامتثال للاتفاق الذي تم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لجعل تطوير سلاح نووي أكثر صعوبة.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد نقلت أمس الأربعاء، عن مصادر قولها إن إدارة الرئيس جو بايدن "تركز جهودها على كيفية حث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات".

وكشفت أنّ الإدارة الأمريكية "تنوي طرح مقترح جديد لتشجيع إيران على التفاوض، ويرجح أن الاقتراح سينضج الأسبوع الجاري".

وأشار المصدر المسؤول، بحسب الصحيفة، إلى أنه من ضمن بنود الاقتراح "مطالبة إيران بتعليق بعض نشاطاتها النووية، مثل تنشيط أجهزة الطرد المركزي المتطورة والعودة عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مقابل إجراءات لتخفيف العقوبات الاقتصاديّة الأمريكية".

وأكد المصدر أن "من شأن المبادرة الراهنة أن تتفادى أي تصعيد في الموقف".