تسجيل
16:18 GMT30 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    "حان الوقت لترك هذا الأمر"... ظريف لبايدن: تسيرون على خطى ترامب

    © Sputnik . Максим Блинов
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104445/77/1044457790_0:56:3117:1809_1200x675_80_0_0_407cd4781511bc16b10453c2e23844c6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103301048520126-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8/

    هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وذلك تعليقا منه على رغبة بلاده في عودة إيران للاتفاق النووي.

    وأعاد ظريف عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي نشر تغريدة لجو بايدن كتبها عام 2019، يقول فيها: "إنه لمن المؤسف والسخرية أن وزارة الخارجية الأمريكية تريد الآن من إيران الالتزام بنفس الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

    وعلق ظريف على التغريدة القديمة لبايدن: "إدارتكم تسير على نفس خطى ترامب".

    وتابع وزير الخارجية الإيراني متوجها لبايدن: "لقد اتبعت إدارتك نفس خطى ترامب، في الوقت الذي تحاول فيه استخدام حظره غير القانوني كأداة ضغط".

    وواصل ظريف: "ترك العادات السيئة يسبب المرض، حان الوقت لترك هذا الأمر".

    ​وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى جر إيران لمحادثات تهدف لاستئناف الجانبين الامتثال للاتفاق الذي تم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لجعل تطوير سلاح نووي أكثر صعوبة.

    مفاعل أراك النووي الإيراني بالماء الثقيل
    © AFP 2021 / HO
    إيران ترد على تسريبات بشأن "اتفاق جديد" مع أمريكا حول ملفها النووي
    وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد نقلت أمس الأربعاء، عن مصادر قولها إن إدارة الرئيس جو بايدن "تركز جهودها على كيفية حث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات".

    وكشفت أنّ الإدارة الأمريكية "تنوي طرح مقترح جديد لتشجيع إيران على التفاوض، ويرجح أن الاقتراح سينضج الأسبوع الجاري".

    وأشار المصدر المسؤول، بحسب الصحيفة، إلى أنه من ضمن بنود الاقتراح "مطالبة إيران بتعليق بعض نشاطاتها النووية، مثل تنشيط أجهزة الطرد المركزي المتطورة والعودة عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مقابل إجراءات لتخفيف العقوبات الاقتصاديّة الأمريكية".

    وأكد المصدر أن "من شأن المبادرة الراهنة أن تتفادى أي تصعيد في الموقف".

    انظر أيضا:

    "مقتل 5 آلاف شخص في يوم واحد"... ظريف يغرد مستذكرا "مجزرة حلبجة العراقية"
    ظريف: الأسلحة النووية "وحشية" ورئيس وزراء بريطانيا "منافق"
     سوريا على رأس جدول أعمال لقاء ظريف وجاويش أوغلو
    "نهاية ثقافة الطغيان"... ظريف يعلن أمنياته للعام الإيراني الجديد
    ظريف: محاولات الغرب إحياء الاتفاق النووي تعني "استبدال المجرم بالضحية"
    الكلمات الدلالية:
    الخارجية الإيرانية, أخبار الاتفاق النووي, الاتفاق النووي, أمريكا, جو بايدن, محمد جواد ظريف
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    افتتاح الساونا الرقمية TikTok teamLab Reconnect خلال عرضها في طوكية، اليابان 13 مارس 2021
    الزوار يستجمون ويستحمون... معرض الساونا الرقمي في طوكيو
    روسيا لن تسمح لأحد بالتحدث معها بلغة القوة
    روسيا لن تسمح لأمريكا بالتحدث معها بلغة القوة
    مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
    مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك