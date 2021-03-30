14 دولة تعرب عن قلقها بشأن تقرير منظمة الصحة حول أصل كورونا

أعربت الولايات المتحدة و 13 دولة أخرى في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم بشأن تقرير خبراء منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا.

وجاء في نص البيان، نشرته الخارجية الأمريكية: "نعرب عن قلقنا المشترك بشأن الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في الصين، ونؤكد على أهمية العمل المشترك لتطوير واستخدام آلية سريعة وفعالة وشفافة ومستقلة وبعيدة عن الضغوط بشأن منشأ فيروس كورونا المستجد".

وهذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، أستراليا، كندا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، إسرائيل، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، النرويج، كوريا الجنوبية، وسلوفينيا. وكان تقرير الصحة العالمية قد استبعد فرضية أن يكون الفيروس تسرب من مختبر، وأوصى باستمرار الدراسات حول الأمر.

وفي 14 كانون الثاني / يناير الماضي، وصل فريق يضم خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى ووهان للتحقيق في منشأ الفيروس المتسبب بجائحة كوفيد-19 بعد أكثر من عام على ظهوره، علما بأن اثنين من أعضاء الفريق لم يتمكنا من صعود الطائرة في سنغافورة بعدما أثبتت الفحوص أنهما يحملان أجساما مضادة للفيروس.