"كسر عمودها الفقري" مقتل لاجئة في المكسيك على طريقة جورج فلويد.. فيديو

أثارت وفاة لاجئة من السلفادور على يد الشرطة إدانة دولية وإحراجا محتملا للمكسيك، التي بدأت يوم الاثنين استضافة قمة للأمم المتحدة تركز على المساواة بين الجنسين.

وتوفيت "فيكتوريا إسبيرانزا سالازار إريازا"، يوم السبت، بعد أن احتجزتها الشرطة في تولوم "منتجع في شبه جزيرة يوكاتان".

وأظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، المرأة تبكي في الوقت الذي جثم فيه ضابط بركبته على ظهرها، حتى فارقت الحياة.

وخلال المقاطع المصورة يظهر الضباط أيضا وهم يجرون جثتها إلى مؤخرة شاحنة الشرطة.

Ejercen acción penal por feminicidio en Tulum. La Fiscalía General de Quintana Roo decidió proceder contra cuatro policías tras la muerte de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, fallecida este sábado tras ser detenida y sometida.#RealidadSinFiltro pic.twitter.com/E3OK5vfVX4 — Paola Barquet (@paobarquet) March 29, 2021

الحادثة أعادت إلى الأذهان حادث مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في ولاية مينيسوتا مايو/أيار الماضي، بعد أن جثم ضابط على رقبته بركبته حتى الموت، وهو ما أثار احتجاجات داخلية عنيفة وتنديد دولي.

وأكدت السلطات في ولاية كوينتانا رو يوم الاثنين، أن سبب الوفاة هو كسر في العمود الفقري، وتم القبض على أربعة ضباط لصلتهم بعملية القتل، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"

I doubt we will see a single George Floyd level protest in Mexico over this police killing in #Tulum



The way this unnamed woman’s body is treated is vile



Video is hard to watch

Tragic and senseless

Cops need to at the very least stop kneeling on people



pic.twitter.com/H4QRGk76LF — Andrea Noel (@metabolizedjunk) March 28, 2021

وبعد ظهر يوم الاثنين، قال رئيس بلدية تولوم، فيكتور ماس في مؤتمر صحفي، إنه "تم إقالة رئيس شرطة المدينة من منصبه".

وقال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز، خلال مؤتمر صحفي افتتح فيه منتدى الأمم المتحدة للمساواة بين الأجيال: "لقد عُوملت بوحشية وقتلت.. إنها حقيقة تملؤنا بالحزن والألم والعار".

وأضاف " أقول إلى ذويها، وللنساء السلفادوريات والمكسيكيات، ونساء العالم، وللجميع، رجالا ونساء، إن المسؤولين عن ذلك سيعاقبون".