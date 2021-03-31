أردوغان يعلن عزمه زيارة المناطق التي سيطرت عليها أذربيجان خلال الحرب مع أرمينيا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء أنه يعتزم زيارة شوشا التي خضعت مؤخرا لسيطرة أذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ، وذلك بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" إعلان أردوغان المفاجئ خلال القمة الافتراضية للمجلس التركي، والذي قال فيه: "سوف نظل على مقربة من أذربيجان الشقيقة، وسندافع عن قيمنا التركية في ناغورني قره باغ ومن المهم إعادة المنطقة وتأهيلها حتى يتمكن إخوتنا من العودة إلى أراضيهم".

وأضاف أردوغان:"بعد رمضان سأقوم بزيارة شوشا، حيث نأمل أن نحتفل بالعيد معا".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وأعلن الكرملين أن بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.