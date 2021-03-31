قبرص تفتح أجواءها مجددا أمام السياح الروس اعتبارا من 1 أبريل

تفتح دولة قبرص أجواءها مجددا أمام السياح الروس، اعتبارا من يوم غد الأول من نيسان/أبريل.

أثينا - سبوتنيك. وقال المدير الإداري لشركة "تيز توركيبر"، إيفان لافروف، لوكالة "سبوتنيك": "لقد شارك ممثلو قطاع السياحة بنشاط ورونجوا لهذا البرنامج ( فتح الحدود )، حيث توجد قائمة تضم 56 دولة، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا وبيلاروس".

وتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة (القبرصية) على أن هذه الدول لن يتم إدراجها نهائيا في قائمة الدول الأجنبية ذات "اللون الرمادي" والتي يتطلب الدخول منها إلى قبرص تصريحا خاصا، بل حتى في حالة أسوأ الإحصائيات تبقى في "القسم الأحمر" فقط، والمقصود بذلك أنه يسمح للسياح الوصول إلى البلاد من دون أن يخضعوا للحجر الصحي، وهذا بدوره يعني أنه بإمكان المواطنين التخطيط للسفر والوصول بأمان".

وكانت روسيا مدرجة في القسم الرمادي من قائمة الدول الأجنبية، التي يتطلب الدخول منها إلى قبرص تصريحا خاصا.

هذا وتحتل شركة "تيز توركيبر" المرتبة الثالثة في السوق القبرصية من حيث العمل مع السياح الروس.