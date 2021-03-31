تغيير اسم لقاح "أسترازينيكا" إلى "فاكسيفريا"

أعلنت شركة أسترازينيكا، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم الانتقال بالكامل إلى استخدام اسم "فاكسيفريا" للقاح البريطاني المضاد لـ "كوفيد-19" في غضون ستة أشهر.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة أن "التحول إلى علامة تجارية مستخدمة لفترة طويلة أمر شائع وتم التخطيط له منذ عدة أشهر".

وتمت الإشارة إلى أنه سيستمر توفير اللقاح بسعر التكلفة خلال فترة الجائحة.

وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية لـ"سبوتنيك" تغيير اسم هذا اللقاح في 25 آذار/مارس، ويوجد الآن على موقعها "فاكسيفريا" [في السابق لقاح شركة أسترازينيكا ضد كوفيد-19]".

وأشارت الوكالة إلى أن الشركة قد تغير اسم دواءها بعد دخوله إلى سوق الاتحاد الأوروبي وعندما تقدم طلبا لإجراء مثل هذا التغيير، فإنها تقوم فقط بتقييم ما إذا كان الاسم الجديد قد يخلق مشاكل معينة لمنع أخطاء الارتباك.

وكانت شركة أسترازينيكا قد أعلنت في الثاني والعشرين من شهر آذار/مارس الجاري، أن تجارب جديدة أجريت على أكثر من 32 ألف شخص في الولايات المتحدة الأميركية وبيرو وتشيلي أظهرت أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 79 بالمئة، ضد أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأنه فعّال بنسبة 100 بالمئة في منع الأعراض المرضية الشديدة المرتبطة بالفيروس.

يأتي ذلك في وقت قررت فيه عدة دول أوروبية تعليق استخدام اللقاح بسبب احتمالية تسببه في تجلط الدم لمتلقيه.