جونسون: المملكة المتحدة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتصدي للعنصرية

صرح رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن بلاده في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل معالجة قضية العنصرية.

جاءت تصريحات جونسون بعدما لفت إلى إجراء مراجعة بخصوص عدم المساواة بسبب العرق، بتكليف من حكومته، التي أفادت أنه ليس هناك عنصرية مؤسسية في بريطانيا، بحسب وكالة "رويترز".

وقال جونسون: "لا أود أن أقول إن الحكومة ستتفق تماما مع كل ما ورد في التقرير، لكنه يتضمن بعض الأعمال المحفزة، وأعتقد أن الناس بحاجة إلى القراءة والتفكير".

وتابع: "هناك قضايا في غاية الخطورة يواجهها مجتمعنا فيما يتعلق بالعنصرية التي نحتاج إلى معالجتها، ونعمل على ذلك، ويتعين علينا بذل مزيد من الجهد للإصلاح، كما نحتاج إلى فهم مدى خطورة المشكلة".

وذكر التقرير الذي أصدرته اللجنة المعنية بالعرق والتفاوتات العرقية، أمس الأربعاء، وكُلفت به بعد احتجاجات "حياة السود مهمة" الصيف الماضي، إن العوامل الجغرافية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية لعبت دورا أكبر في إتاحة فرص حياتية للناس أكثر من العرق.

ورغم ذلك ندد نشطاء باستنتاجات اللجنة، وقالوا إنها بمثابة تبرئة.

وكانت وسائل إعلام، اليوم الخميس، قالت أن كبير مستشاري بوريس جونسون بخصوص الأقليات العرقية صامويل كاسومو استقال من منصبه، مع أن مقر رئاسة الحكومة قال إنه لا علاقة لتركه العمل بهذا التقرير.

وفي تصريحات للصحفيين شكر جونسون كاسومو على عمله وقال إنه قام بعمل عظيم في تشجيع الأقليات العرقية على الحصول على لقاح (كوفيد-19).

ووضعت مقابلة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل التلفزيونية مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، التي عرضت في أوائل شهر مارس/ آذار الماضي النظام الملكي في أكبر أزمة له منذ وفاة الأميرة ديانا، والدة هاري، عام 1997.

واتهمت ميغان العائلة المالكة البريطانية خلال في المقابلة التي استمرت ساعتين بإثارة مخاوف بشأن إلى أي مدى ستكون بشرة ابنها آرتشي سمراء وتجاهل طلب المساعدة عندما شعرت بميول انتحارية.

وتعقيبا منها على تصريحات حفيدها هاري وزوجته ميغان ماركل، قالت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، قد إن أفراد العائلة المالكة البريطانية شعروا بالحزن إزاء التجارب الصعبة التي مرا بها.

كما وعدت ملكة بريطانيا بأن يتم تناول ما كشفت عنه ميغان ماركل في المقابلة من تصريحات عنصرية عن ابنهما في إطار من الخصوصية.