"هل ستطاردون الروس؟"... الملكة إليزابيث تخاطب جنديا بأول ظهور لها هذا العام

زارت الملكة إليزابيث الثانية البالغ من العمر 94 عامًا النصب التذكاري للقوات الجوية للكومنولث في رونيميد، ساري، للاحتفال بالذكرى المئوية للقوات الجوية الملكية الأسترالية.

في الوقت الذي ظهرت فيه الملكة هذا العام، فقط عبر الفيديو، يعتبر ظهورها اليوم أول ظهور علني منذ ديسمبر، عندما رحبت بعودة دوق ودوقة كامبريدج إلى وندسور بعد جولتهما في بريطانيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يُذكر أن ظهورها جاء بعد الحصول على جرعتها الثانية من اللقاح.

كان هذا الحدث هو أول مشاركة رسمية لها في عام 2021، والأول منذ أكتوبر الماضي، عندما زارت مختبر الدفاع في بورتون داون جنبًا إلى جنب مع حفيدها الأمير ويليام.

كما أنها المرة الأولى التي شوهدت فيها منذ مقابلة هاري وميغان مع أوبرا.

لكن في لحظة مميزة اليوم، استجوبت الملكة جنديًا أستراليًا عن عمله مع طائرات تايفون وسألت عما إذا كان سيتم "إرسالهم لمطاردة الروس؟" وقيل لها، "هذا صحيح سيدتي، إنه ممتع للغاية بالنسبة لنا!".

الملكة، لم ترتد كمامة، ولكنها ارتدت زيًا ساطعًا مستوحى من الربيع؛ فستانا عاجيا من أنجيلا كيلي، ومعطفا أخضر وقبعة متناسقة مزينة بأزهار النرجس البري وبساتين الفاكهة.