بعد مقابلة هاري وميغان... الأمير ويليام يكافح لعدم فضح "أسرار" جديدة

كشفت تقارير أمريكية، أن الأمير البريطاني وليام، يكافح لعدم فضح جانبه الخاص من الرواية، وذلك بعد مزاعم شقيقه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في مقابلة أوبرا وينفري المثيرة للجدل.

وقال مصدر لمجلة "أس ويكلي" الأمريكية أن الأمير وليام يريد مشاركة جانبه من القصة بصورة علنية، وتابع أنه يكافح للتراجع عن فعل ذلك.

وأكد المصدر أن السر وراء مكافحة الأمير وليام لعدم الرد على شقيقه هاري هو أن "جدتهما ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية تصر على أن يتعامل أفراد العائلة المالكة مع الأمر على انفراد".

كما ترى ملكة بريطانية "تعتقد أن الرد الانتقامي لن يؤدي إلا إلى صب الزيت على النار ويزيد الوضع سوء"، بحسب قول المصدر للمجلة.

وقال المصدر أنه أمام رفض الملكة فإن حفيدها "وليام يكافح من أجل التراجع، فهو يرغب في الرد".

وأكد ان ذكر زوجته، كيت ميدلتون في مقابلة ميغان وهاري، كان السبب الرئيسي في رغبته في التحدث علانية، إذ قيل إنه شعر "بالحماية الشديدة" على زوجته منذ أن زعمت ​​ماركل أن ميدلتون جعلتها تبكي في وقت قريب من موعد زفافها على الأمير هاري.

وأضاف المصدر أن سبب آخر وراء رغبة الأمير وليام في الرد علانية، وهو "تبديد المزاعم العنصرية داخل الأسرة المالكة البريطانية".

يشار إلى أن الأمير وليام رد في وقت سابق على الادعاءات التي أدلى بها شقيقه الأمير هاري وزوجة ميغان ماركل في مقابلة أوبرا وينفري، مؤكدا أن أفراد العائلة المالكة "ليسوا عائلة عنصرية".