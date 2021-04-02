الولايات المتحدة: أي نهج تجاه كوريا الشمالية سيكون بالتوافق مع الحلفاء

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن نزع السلاح النووي سيبقى ركيزة للسياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.

واشنطن - سبوتنيك. وأضاف برايس، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، أن "إي نهج تتبعه واشنطن تجاه بوينغ يانغ يجب أن يكون "بالتوافق" مع الحلفاء المقربين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية"، وفق رويترز.

تأتي تصريحات برايس في مؤتمر صحفي اعتيادي قبل اجتماع غدا الجمعة بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيريه من اليابان وكوريا الجنوبية في إطار اختتام مراجعة تجريها إدارة بايدن لسياستها تجاه كوريا الشمالية.

وكان البيت الأبيض قد أكد أول أمس الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية في المرحلة النهائية من مراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية.