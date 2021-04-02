باكو: حطام الصواريخ في مدينة شوشا يعود إلى صواريخ "إسكندر- إم"

ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الألغام في جمهورية أذربيجان، اليوم الجمعة، أن شظايا الصواريخ التي تم العثور عليها في مدينة شوشا الأذربيجانية تعود إلى صواريخ "إسكندر إم"، التي نفت يريفان استخدامها خلال التصعيد الأخير في قره باغ.

باكو - سبوتنيك. قال رئيس مقر العمليات إدريس إسماعيلوف للصحفيين: "خلال عملية تطهير نفذتها الوكالة في شوشا، في 15 مارس/ آذار الفائت، تم العثور على بقايا صواريخ في مكانين مختلفين، وتبين أن هذه البقايا لصاروخ إسكندر. وكانت هذه البقايا على مسافة 780 مترا من بعضها البعض. ونتيجة للأبحاث التي أجريت مؤخراً، تبين أنها لصاروخ "إسكندر- إم".

وأضاف، "أثناء البحث، تم فحص الرمز "9إم723" الموجود على الصاروخ"، مشيرا إلى أن البحث الأولي يجري حاليا في موقع الانفجار وحوله.

يذكر أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال الرئيس السابق لجهاز السيطرة والتحكم العسكري في وزارة الدفاع الأرمينية، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة موفسيس هاكوبيان، بأنه أثناء تصعيد الصراع في ناغورني قره باغ ، تم استخدام منظومة إسكندر الصاروخية التكتيكية، دون أن يشير في أي اتجاه.

واشتعل النزاع طويل الأمد بين أرمينيا واذربيجان حول إقليم ناغورني قره باغ في أيلول/ سبتمبر الماضي، وأسفر عن مئات الضحايا من العسكريين والمدنيين من الجانبين.

وتوقف النزاع بعد هدنة برعاية روسيا وافق عليها الطرفان في نوفمبر الماضي. وبحسب الاتفاق، نشرت روسيا قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.