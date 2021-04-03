الجيش الصومالي يصد هجوما لحركة "الشباب" على قاعدتين عسكريتين

صدّ الجيش الصومالي، اليوم السبت، هجوما لحركة "الشباب" الإرهابية على قاعدتي أوديغل وباريير العسكريتين جنوب غربي العاصمة مقديشو.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "غاروي أونلاين" الإخباري المحلي عن بيان للجيش الصومالي قوله "تمكنت قواتنا من صد هجوم لحركة الشباب على قاعدتي أوديغل وباريير في منطقة شبيلي السفلى"، مضيفا أن "عناصر الجيش منعت حركة الشباب من استخدام المتفجرات خلال الهجوم".

وأشار الموقع الإخباري المحلي إلى أن "حركة الشباب كانت قد أعلنت أنها سيطرت على قاعدتي أوديغل وباريير التابعتين للجيش الصومالي في ساعة مبكرة من صباح اليوم".

يذكر أن 7 جنود على الأقل قتلوا في اقتحام مسلحين تابعين للحركة سجنًا في إقليم بلاد بنط الذي يتمتع بالحكم الذاتي في وقت سابق من شهر مارس/آذار الماضي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن حركة الشباب حررت 400 سجين كثير منهم أعضاء فيها خلال هجومها على السجن الرئيسي في بوصاصو، كبرى مدن بلاد بنط، يوم الجمعة، فيما لم تؤكد السلطات العدد.

وقال محمد عبدي، أحد حراس السجن: "هاجمنا رجال مدججون بالسلاح الليلة الماضية من عدة اتجاهات. قاومنا لكنهم في النهاية دخلوا السجن المركزي بالقوة مستخدمين الانفجارات، حرروا السجناء وأخذوا معظمهم"، مضيفا أنها "كانت معركة شرسة.. وأنا أقاتل في الداخل خسرنا خمسة جنود".