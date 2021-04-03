أكار يعلن استعداد أنقرة للتعاون مع بغداد في "تحييد الإرهابيين"

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، استمرار العمليات العسكرية ضد "الإرهابيين" في العراق، لافتًا إلى استعداد بلاده للتعاون مع بغداد في "تحييد الإرهابيين" في سنجار ومحمور شمالي العراق.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أكار، خلال زيارته لولاية شيرناق الحدودية مع العراق، ونقلت عنه صحيفة "حرييت" التركية، اليوم السبت "ننتظر من العراق القيام بما يلزم في أقرب وقت ممكن لتحييد الإرهابيين في سنجار ومخمور.. ومستعدون للتعاون مع العراق لتحييد الإرهابيين في هذه المناطق".

وأضاف "نراقب التطورات عن كثب شمالي العراق ونقوم بالتنسيق مع أشقائنا العراقيين.. وعملياتنا ضد الإرهابيين ستتواصل بشدة".

يشار إلى أنه بجانب العمليات التي ينفذها الأمن التركي داخل البلاد ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، تشن أنقرة عمليات عسكرية في العراق ضد التنظيم.

​ وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت تركيا انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر"، إذ تقول أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.