عراقجي: محادثاتنا في فيينا مع أمريكا تقنية حول خطواتها لرفع العقوبات

أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن المحادثات المرتقبة حول الاتفاق النووي التي ستجريها طهران في العاصمة النمساوية فيينا هذا الأسبوع، ستركز على الخطوات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها لرفع العقوبات.

طهران -سبوتنيك. وقال عراقجي، للتلفزيون الرسمي قبيل مغادرته إلى فيينا "محادثاتنا في فيينا تقنية وستتمحور حول الخطوات التي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها لرفع العقوبات".

وأضاف "لن نجري في فيينا أي حوار مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد المسؤول الإيراني أن "سياستنا الحاسمة وشرطنا لإيقاف تقليص تعهداتنا هو رفع العقوبات بشكل ملموس"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد ولن نقبل بأي خطة لرفع العقوبات تدريجيا".