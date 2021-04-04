ترامب يدعو الجمهوريين لمقاطعة شركة كوكاكولا وغيرها

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمهوريين والمحافظين، يوم السبت، إلى مقاطعة عدد كبير من الشركات وسط جدل حول قوانين التصويت الجديدة.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء السبت، انتقد الرئيس السابق الديمقراطيين، وقال إنهم يلعبون لعبة قذرة وناشد الجمهوريين مقاطعة الشركات التي تسيء إليهم.

وقال ترامب: "لسنوات، لعب الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون لعبة قذرة بمقاطعة منتجات الشركات التي يعتبرون أنها أساءت إليهم بطريقة ما".

وأشار ترامب متحدثا إلى الجمهوريين: "أعدادنا أكثر منهم، دعونا ندافع عن أنفسنا ونقاطع شركات مثل كوكاكولا وخطوط طيران "دلتا" وشركة "سيتي غروب".

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي أدانت فيه الشركات علنًا قانون جورجيا، الذي ينص على وضع قيود لاستخدام صناديق الاقتراع وفرض متطلبات جديدة لإثبات الهوية للتصويت الغيابي. كما يحظر توزيع الطعام والماء على الأشخاص على بعد 150 قدمًا من موقع الاقتراع، بما في ذلك أولئك الذين ينتظرون في الطابور للتصويت.

ومن بين الأسباب الرئيسية التي يرفض فيها الديمقراطيون هذا القانون أنه، برأيهم، يهدف إلى قمع الناخبين وخصيصا أولئك الذين ينتمون إلى المجتمعات الملونة.

وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون الانتخابات الجديد في جورجيا، لكنه لا يستطيع إلغاء قانون الولاية.