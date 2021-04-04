الرئيس الأوكراني يزور قطر

صرح المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأوكراني سيقوم بزيارة عمل يوم الاثنين 5 أبريل/نيسان، إلى دولة قطر.

ووفقا للمكتب الصحفي للرئيس الأوكراني: "يقوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وإيلينا زيلينسكايا، بزيارة رسمية إلى دولة قطر في 5 نيسان/أبريل. حيث سيجري زيلينسكي محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء ووزير الشؤون الداخلية لدولة قطر خالد بن خليفة آل ثاني".

وبحسب المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني، فمن المقرر خلال الاجتماعات مناقشة مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والعسكرية-التقنية، فضلا عن التفاعل داخل المنظمات الدولية. وقد يتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية نتيجة للمفاوضات.

كما ستعقد السيدة الأولى لأوكرانيا، في إطار تطوير اتجاه الدبلوماسية العامة والثقافية، اجتماعات مع رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم والتنمية الاجتماعية، ورئيس مؤسسة قطر الحكومية للمتاحف، وكذلك مع زوجة أمير قطر.

وقال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني تيموفي ميلوفانوف، في وقت سابق، في تعليق لصحيفة "أوكرانسكايا برافدا"، إنه خلال الزيارة لقطر، ستتم مناقشة قضايا الأمن الغذائي والصادرات والاستثمارات المشتركة في التنقيب عن الغاز في أوكرانيا. وسيتم النظر أيضا في تصدير المنتجات الزراعية إلى قطر والمنطقة عبر قطر، وإمدادات الغاز المسال من قطر، والاستثمارات ومشاريع الامتياز في البنية التحتية والطاقة والزراعة وغيرها من الصناعات.

ونقلت أيضا صحيفة "أوكرانسكايا برافدا" عن ميلوفانوف، قوله بأن "المشاريع المشتركة ستزيد الاستثمارات في أوكرانيا، وتخلق فرص عمل إضافية، وتزيد التجارة الدولية وتعزز المراكز في الأسواق الدولية. قطر هي شريك استراتيجي طويل الأجل لأوكرانيا وستساعد هذه الزيارة في تحديد الأولويات الرئيسية لهذه الشراكة".

في سياق متصل، ذكرت وكالة "رويترز" أن حلف شمال الأطلسي أبدى قلقه بشأن ما وصفه بتعزيز عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا بعد أن حذرت موسكو من أن أي تصعيد خطير في الصراع في منطقة دونباس يمكن أن تكون عواقبه وخيمة لأوكرانيا.