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    ثوران بركان فاغرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غربي أيسلندا، 21 مارس 2021

    البحث عن المصائب... كيف أصبحت "الكوارث الطبيعية" مصدر جذب للاستثمارات العالمية؟

    © AFP 2021 / Jeremie Richard
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    أصبح ما يعرف بـ"سندات الكوارث" وجهة جذابة ومصدر ترحيب من المستثمرين العالميين باعتبارها الجبهة الجديدة الواعدة للاستثمار المسؤول اجتماعيا.

    مثل هذه الديون، التي تؤمن ضد الكوارث الطبيعية كالأعاصير والزلازل والأوبئة، تكتسب زخما مع المستثمرين الذين يتطلعون إلى التركيز على دوافعهم الأخلاقية، ويقول المؤيدون إنها ملائمة لهذا الغرض لأنها توفر الإغاثة الإنسانية وتوزع تكلفة الحماية، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

    عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
    © AP Photo / Amr Nabil
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    إنها لا تزال جزءا من السوق العالمي المزدهر للديون الاجتماعية، والتي تمول مشاريع لمساعدة المجتمع، مع انتشار أنواع جديدة من الأصول. ساعدت مبيعات الديون الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي والتي سجلت مستوى قياسيا، في أن تشكل العروض الأخلاقية أكثر من صفقة سندات واحدة بين كل 5 صفقات في المنطقة هذا العام.

    وقالت جوانا سيروكا، كبيرة الضامنين ومديرة الأسواق الجديدة في شركة "Fermat Capital Management" في لندن: "يعتبر التمويل الطارئ الموثوق به للكوارث أداة مهمة جدا للمجتمع".

    وأضافت: "لقد شهدنا زيادة في الاستفسارات من المستثمرين النهائيين الذين يرغبون في فهم ما تعنيه الاستثمارات المتوافقة مع مبادئ حوكمة الشركات والبيئة والمجتمع، في الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين خلال العام الماضي".

    مستوى قياسي لديون الكوارث

    بلغ إجمالي إصدارات سندات الكوارث حتى الآن 36.3 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبيرغ". لكن هذه الأموال مجرد قطرة في محيط سوق الدين الأخلاقي البالغة قيمته الآن أكثر من تريليوني دولار.

    ومع ذلك، فإن إمكانات هذا الاستثمار آخذة في الارتفاع حيث قفز صافي أصول صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية في أوروبا بنسبة 37% العام الماضي إلى 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار)، في حين نمت الصناديق التقليدية بنسبة أقل من 5%، وفقا لتقرير صادر عن الصندوق الأوروبي. وجمعية إدارة الأصول.

    عادة ما تحظى سندات الكوارث بشعبية بين أولئك الذين يسعون إلى تحقيق عوائد أعلى وعوائد غير مرتبطة بالأصول الأخرى، وهي تستغل الآن الطلب السائد على استثمارات الحوكمة البيئة والاجتماعية.

    في إجراء أول من نوعه، باع الصليب الأحمر الدنماركي الأسبوع الماضي سندات بقيمة 3 ملايين دولار لتوفير تأمين مخصص ضد الانفجارات البركانية.
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    قال نيكو ريشمان، الشريك المؤسس لشركة "Plenum Investments"، التي اشترت السندات البركانية: "الاستعداد لحالات الطوارئ ليس مجرد التزام واضح بالمساعدة، ولكنه يثبت أيضًا بشكل مثير للإعجاب أن سوق رأس المال يمكن أن ترقى إلى مستوى مسؤوليتها الاجتماعية من خلال سندات  الكوارث".

    ديفيد هودين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "Howden Group Holdings"، التي توسطت في الصفقة، وصفها بأنها "خدمة إنسانية" وقال إن تكرار هيكل السندات في مناطق أخرى سيكون "مفيدًا للعالم".

    يعتقد بأن سندات الكوارث ستكون مصدر ترحيب، بشرط أن تكون مدروسة ومنظمة، وفقا لسيروكا. تعرضت السوق لانتقادات لفشلها في تحويل الأموال بالسرعة الكافية لمحاربة موجات قاتلة من الإيبولا و"كوفيد 19".

    قال جلين ييلتون، رئيس إستراتيجية عملاء الحوكمة البيئة والاجتماعية لمنطقة أمريكا الشمالية في "Invesco": "لا يدرك العديد من المستثمرين كثير من العناصر المختلفة للآلة التي يجب أن تعمل بشكل صحيح للحصول على نتائج إيجابية اجتماعيا".

    وتابع بالقول: "تدعم سندات الكوارث القدرة على تحمل تكاليف التغطية التأمينية وستصبح هذه الوظيفة ذات أهمية متزايدة في المستقبل مع تأثير تغير المناخ".

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