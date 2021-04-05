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    قطط تنظر إلى حديقة كات غاردين في سيؤل، كوريا الجنوبية، 14 ديسمبر 2020

    الصحة العالمية تؤكد إمكانية نقل البشر لفيروس كورونا لأنواع معينة من الحيوانات

    © REUTERS / Kim Hong-Ji
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    أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الاثنين، أن المنظمة أكدت إمكانية نقل البشر لعدوى فيروس كورونا المستجد إلى الكلاب والقطط المنزلية والمنك والأسود والنمور وكلاب الراكون، مشيرة إلى أن المنظمة تدرس تأثير الفيروس على أنواع الحيوانات الأخرى.

    كلاب تلعب على الشاطئ في شارع شينغل، سوفولك، بريطانيا، 15 يونيو/ حزيران 2019
    © REUTERS / Matthew Tostevin
    روسيا تعلن عن تسجيل أول لقاح للحيوانات ضد فيروس كورونا في العالم
    موسكو - سبوتنيك. وقالت فوينوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "ينتشر فيروس "كوفيد-19" بشكل أساسي من خلال انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، ولكن هناك دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى حيوان لأنه فيروس حيواني المنشأ، حيث لم يتم تحديد الوسيط بعد".

    وأضافت: "ثبتت إصابة العديد من الحيوانات، مثل المنك والكلاب والقطط المنزلية والأسود والنمور وكلاب الراكون، التي خالطت الأشخاص المصابين بفيروس "كوفيد-19". وتجري الآن عملية دراسة تأثير الفيروس على الأنواع الأخرى من الحيوانات".

    وأشارت فوينوفيتش إلى أنه "من المهم معرفة أنواع الحيوانات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من أجل تجنب تفشي المرض في المستقبل".

    وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد للحيوانات. لقاح "كارنيفاك كوف"، وتم تطويره من قبل علماء هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الفدرالية الروسية (روسيلخوزنادزور). وفي الوقت الحالي، تقدر فترة الحفاظ على المناعة بعد التطعيم بستة أشهر. وقد يبدأ الإنتاج الضخم للقاح في الشهر الحالي نيسان/أبريل.

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    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية
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