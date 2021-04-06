لافروف: خطط إنشاء "حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط" تأتي بنتائج عكسية

وقال لافروف بعد محادثات مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار: "هناك حديث عن الاستمرار في الترويج لمشروع إنشاء "حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط "، وقد بدأت مؤخرًا الأحاديث عن" الناتو الآسيوي". اليوم تبادلنا وجهات النظر حول هذه المسألة، ولدينا موقف مشترك مع أصدقائنا الهنود. إن هذا سيكون له نتائج عكسية".

وصرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق، يجب على الناتو توسيع وجوده في الشرق الأوسط. ووفقًا له، هناك حلف الناتو وهناك الشرق الأوسط، لذا يمكن تسمية تحالف محتمل في الشرق الأوسط باسم NATOME.