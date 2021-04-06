أمريكا تعلن أبريل شهر"التراث العربي"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن إعلان شهر أبريل/نيسان، شهرا لـ"التراث العربي" في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث: "تفتخر وزارة الخارجية الأمريكية بالاعتراف بشهر أبريل شهرا مخصصا للتراث العربي الأمريكي".

موضحا أن "الولايات المتحدة موطن لأكثر من 3.5 مليون أمريكي عربي يمثلون مجموعة متنوعة من الثقافات والتقاليد".

وتابع برايس، قائلا: "الأمريكيون من أصول عربية، هم جزء لا يتجزأ من نسيج هذه الأمة، وقد ساهموا في جميع المجالات والمهن، وكثير منهم، في الواقع، يخدمون هنا في وزارة الخارجية ".

بحسب أوساط عربية، فإن هذه هي المرة الأولى التي تخصص فيها وزارة الخارجية شهرا معينا لـ"التراث العربي الأمريكي"، في حين كانت بعض الولايات تحتفي به في الأعوام الماضية مثل أركنساس وهاواي وميشيغان ونيويورك وكارولينا الشمالية وفيرجينيا.

This month we are proud to recognize Arab American Heritage Month and the millions of Arab Americans that have contributed in every field and profession, including those serving at the @StateDept. Our nation is stronger because of you. #AAHM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 6, 2021

ويتتبع الأمريكيون العرب أصولهم من 22 دولة ناطقة باللغة العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدأ العرب الهجرة إلى الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر هربا من الحرب والاضطهاد والمصاعب الاقتصادية، وفقا لمعهد سياسة الهجرة، بحسب ما نقلت "سي إن إن".

وتضم ولايات كاليفورنيا ونيويورك وميشيغان وإلينوي أكبر عدد من السكان الأمريكيين العرب في البلاد، استنادًا إلى بيانات من مسح Ancestry لعام 2015-2019 من ACS.

وأوضح سامر خلف، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في اللجنة العربية لمكافحة التمييز، أن اعتراف وزارة الخارجية بهذه المناسبة يعد "نسمة من الهواء النقي ستمنح المجتمع إحساسا بالفخر وستكون فرصة لإظهار ما يدور حوله المجتمع، ولتثقيف الناس وتبديد الصور النمطية."

وترى مايا بيري، المديرة التنفيذية للمعهد العربي الأمريكي، أن هذا التكريم "فرصة رفيعة المستوى للاحتفال بالحياة العربية الأمريكية بطريقة مرئية وواضحة"، موضحة أنه "لأمر رائع أن يأتي التكريم الرائع من قبل وزارة الخارجية. هذا الشهر يدور حول مشاركة قصتنا مع إخواننا الأمريكيين".