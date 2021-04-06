طهران: مستقبل الاتفاق النووي وتنفيذه النهائي يتضح في الأسابيع المقبلة

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، إن مستقبل الاتفاق النووي وتنفيذه النهائي يتضح في الأسابيع المقبلة.

وأضاف ربيعي عبر حسابه على "تويتر": "لسنا متفائلين أو متشائمين بشأن نتائج اجتماع فيينا في هذا الوقت، لكننا على ثقة من أننا نسير على الطريق الصحيح، وإذا أثبتت الإدارة الأمريكية الجدية والصدق، فقد تكون إشارة جيدة نحو الأفضل".

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن الجلسة الأولى للجنة المشتركة للاتفاق النووي المنعقدة في فيينا انتهت بالاتفاق على مواصلة المشاورات على مستوى الخبراء، حيث سيتم عقد اجتماعين متوازيين للخبراء بين أعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي لإجراء مشاورات فنية حول رفع العقوبات.

من جانبها أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تتوقع مفاوضات طويلة وصعبة في جنيف حول البرنامج النووي الإيراني، والتي بدأت اليوم بين الأطراف المعنية بالاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين إيران وقوى غربية.

واختتم، اليوم الثلاثاء، في العاصمة النمساوية فيينا، اجتماع للجنة يضم وفودا من الدول المعنية بالاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، واتفقت الأطراف على مواصلة المشاورات على مستوى الخبراء لمناقشة الجوانب الفنية وتفاصيل القضايا المتعلقة برفع العقوبات عن إيران.

يذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي، التي أبرمتها الدول الست في عام 2015 (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، والتي تهدف إلى رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية، لم يستمر سريانه حتى ثلاث سنوات.