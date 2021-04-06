إعلام: هجوم يستهدف سفينة إيرانية في البحر الأحمر

تعرضت سفينة شحن إيرانية لهجوم في البحر الأحمر، وتسبب ذلك في وقوع إصابات.

ذكرت ذلك شبكة "العربية/ الحدث"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها علمت من مصدر خاص أن السفينة التي تعرضت للهجوم تابعة للحرس الثوري الإيراني، وأن الهجوم وقع قبالة سواحل إريتريا.

مصادر #العربية: تعرض سفينة إيرانية لهجوم قبالة سواحل إريتريا pic.twitter.com/JHMYRy7E6i — ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) April 6, 2021

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن تقارير غير مؤكدة تفيد بوقوع الحادث، في الوقت الذي يشهد توترا عسكريا بحريا بين إسرائيل وإيران.

ونشرت الصحيفة تقريرا عن هذا الأمر بعنوان "استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر"، مضيفة: "السفينة التي تم استهدافها تحمل اسم "سافيز" وهي تابعة للحرس الثوري الإيراني وتقوم بجمع معلومات استخبارية".

■ Iranian spy ship hit in Red Sea ■ Israel hit dozens of Iranian oil tankers and cargo ships smuggling arms to Syria and Lebanonhttps://t.co/vDwcRKXnzi — Haaretz.com (@haaretzcom) April 6, 2021

وقالت الصحيفة إنه لم يتسن لها الحصول على تعليق من السلطات الإيرانية أو الإسرائيلية بشأن ما تم نشره من تقارير حول وقوع الحادث، الذي لم يتم تأكيد وقوعه من جهة مستقلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، يوم 25 مارس/ آذار الماضي، أن سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل كانت في طريقها إلى الهند، تعرضت للاستهداف بصاروخ إيراني في بحر العرب.

وكانت وزارة المواصلات الإسرائيلية قد وجهت تحذيرا عاما، في وقت سابق، إلى سفن الشحن المملوكة لرجال الأعمال الإسرائيليين المبحرة في بحر العرب والخليج، خشية من استهدافها، وذلك في أعقاب استهداف سفينة إسرائيلية قبل شهر في خليج عمان.

وأضافت الوزارة أنه "في الأشهر الأخيرة سجل في خليج عمان والخليج، عدد من الحوادث ذات طابع إرهابي ضد سفن تجارية وناقلات تابعة لدول عديدة في العالم"، موضحة أنه "في أعقاب ذلك أجريت تقييمات للوضع بين الأجهزة الأمنية الدولية، الاستخبارية والعسكرية التي ناقشت تهديدات محتملة تهدد المركبات البحرية".