تسجيل
00:08 GMT07 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جيف بيزوس

    بيزوس وماسك على رأس 2755 مليارديرا بقائمة "فوربس" فكم تبلغ ثرواتهم مجتمعة؟

    © AP Photo / Reed Saxon
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104586/90/1045869063_0:215:3075:1944_1200x675_80_0_0_aaa33bda201dd4d29f3a6b75ef853558.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202104061048597933-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-2755-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%9F/

    ذكرت مجلة فوربس، اليوم الثلاثاء، أن قائمتها لأصحاب المليارات في العالم ضمت في أحدث نسخها رقما قياسيا بلغ 2755 مليارديرا يتصدرهم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس للعام الرابع على التوالي.

    واتسعت رقعة أصحاب المليارات بعد عام قلبت فيه جائحة فيروس كورونا الاقتصادات العالمية رأسا على عقب، وهددت سبل معيشة الناس في أنحاء العالم.

    مؤسس SpaceX، إلون ماسك، بعد إطلاق صاروخ Falcon 9 من منصة إطلاق مركز كينيدي للفضاء التابعة لوكالة الفضاء الدولية ناسا في فلوريدا، الولايات المتحدة، 30 مايو 2020
    © REUTERS / Steve Nesius
    بـ 6 مليارات دولار... ماسك يقفز بثروته في يوم واحد

    وأفادت فوربس بأن قيمة ثروة أصحاب المليارات في العالم بلغت مجتمعة 13.1 تريليون دولار العام الحالي، ارتفاعا من ثمانية تريليونات العام الماضي.

    قال راندال لين، كبير مسؤولي المحتوى في فوربس، في مقابلة مع رويترز "شديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر".

    وقفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى المركز الثاني في القائمة من الحادي والثلاثين العام الماضي.

    أما برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة (إل.في.إم.إتش) فجاء في المركز الثالث، تلاه مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس في المركز الرابع، ثم أتم الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج قائمة الخمسة الأوائل لأغنى أغنياء العالم.

    وخرج قطب الاستثمار والأعمال وارين بافيت من قائمة الخمسة الأوائل لأول مرة في أكثر من عشرين عاما، في ظل هيمنة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا على تصنيفات فوربس.

    ضمت قائمة هذا العام 493 وافدا جديدا، منهم ويتني وولف هيرد الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة (بامبل).

    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم

    انظر أيضا:

    بدأ بصيانة الجرارات الزراعية…معلومات عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    طليقة أغنى رجل في العالم تتزوج من جديد... وجيف بيزوس يعلق
    13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم
    بيزوس يعود لصدارة قائمة أغنى شخص في العالم بـ191 مليار دولار
    الكلمات الدلالية:
    مجلة "فوربس", إيلون ماسك, جيف بيزوس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الزوار بين أزهار حوذان (Ranunculus) في حديقة ذا فلاور فيلدز في كارلسباد، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 31 مارس 2021
    50 فدانا من السعادة... افتتاح حديقة من الحوذان أمام الزوار في كاليفورنيا
    روسيا لن تسمح لأحد بالتحدث معها بلغة القوة
    روسيا لن تسمح لأمريكا بالتحدث معها بلغة القوة
    إنفوجرافيك.. حقيقة مرض التوحد وأبرز علاماته
    مرض التوحد وأبرز علاماته
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك