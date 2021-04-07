موجة من السخرية في أوكرانيا على عرض الرئيس مساعدة قطر في تنظيم مونديال 2022

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارة قام بها الى قطر، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة في تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

وأصدرت الدائرة الصحفية للرئيس الأوكراني بيانا حددت فيه اقتراح زيلينسكي. وفقا للوثيقة، يمكن لأوكرانيا المساعدة في تنفيذ الجوانب الفنية والقضايا الأمنية.

كما وتهتم الشركات الأوكرانية بالمشاركة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المختلفة لبطولة العالم في قطر.

مضيفا بأن كييف استضافت بطولة أوروبا لكرة القدم عام 2012، والمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فرق الأندية عام 2019.

لكن هذا الإعلان واجه موجة من السخرية على مواقع التواصل، وبخاصة بسبب تشابه نوايا زيلينسكي مع تصريحات رئيس الدولة السابق فيكتور يانوكوفيتش، حيث أنه في عام 2012، بعد بطولة أوروبا لكرة القدم، عرض يانكوفيتش المساعدة للإمارات في تنظيم بطولة.

وسخر عدد من النشطاء على مواقع التواصل واصفين عرض زيلينسكي، بأنه ستكون نهايته مشابة للرئيس السابق في عام 2014، معلقين "حان الوقت للذهاب إلى روستوف".

وفي وقت سابق، اتهم نائب البرلمان الأوكراني من حزب المعارضة، رينات كوزمين، زيلينسكي بأن رئيس الدولة يسعى لإرضاء الغرب على حساب الأوكرانيين العاديين.

مضيفا أن الزعيم الأوكراني يستولي على السلطة في الولاية من أجل التحقيق السريع لرغبات رأس المال الغربي، بحسب ما نقل موقع riafan.