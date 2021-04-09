كوريا الجنوبية تعلن إفراج إيران عن سفينتها المحتجزة

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، صباح اليوم الجمعة، أن إيران أفرجت عن سفينة تابعة لها مع قبطانها بعد احتجازها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن عملية احتجاز ناقلة المواد الكيماوية في مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان جاءت بعد اتهام السلطات الإيرانية لكوريا بتلويث المياه بالمواد الكيماوية.

ونقلت الوكالة تصريحات الوزارة الكورية التي قالت: "القبطان والبحارة بصحة جيدة وتم التأكد من عدم تعرض السفينة وحمولاتها لأي مشكلات".

وأضافت "غادرت السفينة إيران بعد استكمال الإجراءات الإدارية".

وفي فبراير/ شباط، وافقت إيران على إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 باستثناء القبطان. لكن القضية أثارت خلافا دبلوماسيا بعد أن طلبت طهران من سول الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.