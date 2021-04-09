تحطم طائرة عسكرية تركية في بحر إيجه

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة عسكرية في البحر في منطقة فوتش بإقليم إزمير (غربي البلاد)، وقالت إنه تم إنقاذ طيارين اثنين.

وقالت الوزارة "إن الطائرة العسكرية من طراز KT-1 تحطمت في بحر إيجه قبالة الساحل الغربي لتركيا، وتم إنقاذ الطيارين"، وفقا ما أوردته "الأناضول" التركية اليوم الجمعة.

MSB: İzmir'de KT-1 tipi uçağımız eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı, 2 pilotumuz kurtarıldı. — AA Canlı (@AACanli) April 9, 2021

وفي 7 أبريل/نيسان، أفادت وسائل إعلام تركية رسمية، بأن طائرة تابعة للقوات الجوية التركية تحطمت وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل قائدها.

وذكرت حينها وكالة "الأناضول"، أن طائرة استعراض سقطت في ولاية قونية وسط تركيا، مشيرة إلى أن الفرق الطبية ورجال الإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث".

بينما أفادت صحيفة "ديلي صباح" التركية، بأن قائد الطائرة التابعة للقوات الجوية التركية التي تحطمت، لقي مصرعه. وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة من طراز NF-5 وسقطت خلال طلعة تدريبية، لافتة إلى أن الطائرة شاركت في أداء بعض الاستعراضات لسلاح الجو التركي.

وأكدت وزارة الدفاع التركية نبأ سقوط الطائرة، وأضافت في بيان أن أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن وأن التحقيقات مستمرة.