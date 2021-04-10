الدفاع الأفغانية: مقتل 13 عنصرا من "طالبان" في عمليات أمنية شرق البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 13 عنصرا من حركة "طالبان" المتشددة في عمليات أمنية بولاية غازني شرق البلاد.

كابول - سبوتنيك. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استهدفت قوات الدفاع والأمن بدعم من سلاح الجو عناصر من حركة طالبان في إقليم غازني ما أسفر عن مقتل 13 من مقاتلي طالبان وإصابة 3 آخرين".

وأضاف البيان "وتم خلال تلك العمليات في غازني تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر".