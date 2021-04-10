تحالف مناهض للمجلس العسكري في ميانمار يقتل 10 رجال شرطة

قتل ما لا يقل عن 10 من أفراد الشرطة في ميانمار، في هجوم مشكل من تحالف 10 قوات عرقية تعارض حملة الجيش ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.

وهاجم المسلحون مركزا للشرطة شرقي البلاد، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام محلية.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن هؤلاء المسلحين ينتمون لتحالف يضم جيش أراكان وجيش تحرير تانج الوطني وجيش تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي.

ولم يعلق المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على الحادث حتى الآن.

واستولى جيش ميانمار على السلطة وقال إن الانتخابات، التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني وفاز بها حزب الزعيمة أونج سان سو تشي، مزورة وهو اتهام نفته لجنة الانتخابات في البلاد.

وما زالت سو تشي رهن الاعتقال في موقع غير معلن كما تحتجز السلطات العديد من الشخصيات الأخرى في حزبها.