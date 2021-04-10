الرئيس الصيني يعرب عن تعازيه بوفاة الأمير فيليب

قدم الزعيم الصيني شي جين بينغ وزوجته بنغ ليوان، تعازيهم إلى الملكة إليزابيث الثانية في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبره، عن عمر يناهز التاسعة والتسعين.

ووفقا لشبكة تلفزيون الصين، أعرب رئيس البلاد وزوجته في برقية عن تعازيهم للمملكة والعائلة المالكة البريطانية.

وتوفي دوق إدنبرة فيليب عن عمر يناهز 99 عامًا أمس الجمعة 9 نيسان / أبريل في قلعة وندسور.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملوك ورؤساء دول ورؤساء وزراء حاليون عن عزائهم، مشيدين بحياته المهنية، وتفانيه للمملكة.

ومن جانبها أعلنت العائلة المالكة البريطانية، عن استغنائها عن تقليد يتم اتباعه بعد وفاة أحد أفرادها، وقالت في بيان رسمي إنه :"تقرر الاستغناء عن تخصيصها دفاتر عزاء لكي يكتب الجمهور من خلالها كلمات التعزية في وفاة الأمير فيليب، وذلك بسبب فيروس "كورونا" المستجد".

كما طلبت العائلة المالكة البريطانية من الجمهور أن يفكروا في تقديم تبرع مادي لجمعية خيرية بدلا من ترك الزهور لتأبين الأمير فيليب.