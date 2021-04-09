القصر الملكي يستغني عن تقليد أصيل بعد وفاة الأمير فيليب

أعلنت العائلة المالكة البريطانية، عن استغنائها عن تقليد يتم اتباعه بعد وفاة أحد أفرادها، وذلك بعد رحيل الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الجمعة.

وقالت العائلة في بيان رسمي إنه تقرر الاستغناء عن تخصيصها دفاتر عزاء لكي يكتب الجمهور من خلالها كلمات التعزية في وفاة الأمير فيليب، وذلك بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت أنها استبدلت الدفاتر بأخرى موجودة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

كما طلبت العائلة المالكة البريطانية من الجمهور أن يفكروا في تقديم تبرع مادي لجمعية خيرية بدلا من ترك الزهور لتأبين الأمير فيليب.

During the current public health situation, Books of Condolence will not be available for the public to sign.



The Royal Family ask that members of the public consider making a donation to a charity instead of leaving floral tributes in memory of The Duke. — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

و​قالت كلية الأسلحة البريطانية، إن جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية وإن جثمانه سيسجى في قلعة وندسور قبل إقامة الجنازة في كنيسة القديس جورج.

وستكون حضور مراسم دفن الأمير فيليب محصورا بعدد معين من الأشخاص، وطلبت السلطات عدم محاولة المشاركة في هذه المراسم بسبب الجائحة.

وأعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية، عن 99 عاما.