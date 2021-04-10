الكشف عن الحالة الصحية لملكة بريطانيا بعد وفاة زوجها ورفيق دربها الأمير فيليب... فيديو

كشفت صوفي زوجة الأمير إدوارد، أصغر أبناء ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم السبت، عن الحالة الصحية لوالدته بعد وفاة زوجها ورفيق دربها الأمير فيليب، أمس الجمعة، الذي دام زواجهما 73 عاما.

وأكدت صوفي كونتيسة ويسيكس بأن الملكة "حالتها مذهلة"، وذلك بعد أنا قامت مع زوجها الأمير إدوارد بزيارة لها في قلعة وندسور، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأمضت صوفي (56 عاما) وزوجها الأمير إدوارد (57 عاما) ما يقرب من الساعة في زيارة والدته، اليوم السبت.

وعند مغادرتهما القصر، قاومت صوفي دموعها وهي تتحدث إلى المراسلين من سيارة "لاند روفر" يقودها زوجها، وقالت لهم: "لقد كانت الملكة رائعة".

وسافر مئات الأشخاص إلى قصر باكنغهام وقلعة وندسور من أجل وضع الزهور لتأبين الأمير فيليب، على الرغم من حثهم على البقاء في المنزل بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

من ناحية أخرى، تم إطلاق اليوم السبت تحية بالبنادق في جميع أنحاء المملكة المتحد لإحياء ذكرى وفاة دوق إدنبرة.

HONORING PRINCE PHILIP: Gun salutes rang out across the United Kingdom on Saturday in honor of Prince Philip, who died on Friday at the age of 99. https://t.co/fXonbSmjB9 pic.twitter.com/F1dOPIGNgz — CBS News (@CBSNews) April 10, 2021

وتم إطلاق 41 طلقة في جولة واحدة كل دقيقة من منتصف النهار في مدن بريطانيا، بما في ذلك لندن وإدنبرة وكارديف وبلفاست، وكذلك من السفن الحربية التابعة للبحرية الملكية.

ويتواجد نعش الأمير فيليب في كنيسة خاصة للعبادة، وسيتم نقله إلى كنيسة ألبرت التذكارية القريبة في وقت لاحق اليوم.

ومن جانبها أعلنت العائلة المالكة البريطانية، عن استغنائها عن تقليد يتم اتباعه بعد وفاة أحد أفرادها، وقالت في بيان رسمي إنه :"تقرر الاستغناء عن تخصيصها دفاتر عزاء لكي يكتب الجمهور من خلالها كلمات التعزية في وفاة الأمير فيليب، وذلك بسبب فيروس "كورونا" المستجد".

كما طلبت العائلة المالكة البريطانية من الجمهور أن يفكروا في تقديم تبرع مادي لجمعية خيرية بدلا من ترك الزهور لتأبين الأمير فيليب.