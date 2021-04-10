الأولى منذ الانتخابات.. تجدد الاحتجاجات ضد نتنيياهو.. فيديو

شهدت إسرائيل، مساء اليوم السبت، تجدد الاحتاجات ضد رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بعد أن تم تعليقها قبيل انتخابات الكنيست الأخيرة الشهر الماضي.

وقالت قناة "كان" الرسمية، إن مئات المتظاهرين تجمعوا أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع بلفور بالقدس الغربية.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب نتنياهو بالرحيل، على خلفية اتهامه في 3 قضايا فساد تجرى محاكمته فيها منذ 24 مايو/آيار الماضي.

وفي سياق متصل، نظم محتجون مسيرة من أمام الكنيست باتجاه مقر إقامة نتنياهو، فيما أغلقت الشرطة ميدان "باريس" والشوارع القريبة من المقر.

מאות מפגינים מול מעון רה"מ בבלפור - ההפגנה המאורגנת הראשונה מאז הבחירות. המפגינים קוראים לנתניהו לעזוב את תפקידו. במקביל, התקיימה תהלוכה של מאות מפגינים מכיוון הכנסת למעון. לא נרשמו אירועים חריגים. המשטרה חסמה את צומת כיכר פריז ואת הרחובות הסמוכים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/9NeZD8ZwBI — כאן חדשות (@kann_news) April 10, 2021

وكانت الاحتاجات الأخيرة ضد نتنياهو قد نظمت في 20 مارس/آذار الماضي قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التي حصل فيها حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو على أكبر عدد من مقاعد الكنيست (30 مقعدا من أصل 120).

والأحد الماضي كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نتنياهو بتشكيل الحكومة، بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات.

وحصل نتنياهو على 52 توصية لتكليفه بتشكيل الحكومة، إلا أن المهمة نفسها تتطلب حصوله على ثقة أغلبية 61 مقعدا للتشكيل.

ويمنح القانون الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة مهلة 28 يوما لتنفيذ المهمة، قابلة للتجديد 14 يوما بموافقة الرئيس، وإلا يتم تكليف مرشح آخر.